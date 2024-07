Onde assistir a Cuiabá x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (28), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (28), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado da Copa Sul-Americana após ser derrotado pelo Palestino por 3 a 2 no placar agregado, o Cuiabá volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com 17 pontos, o Dourado luta para se afastar da zona do rebaixamento.

Do outro lado, o Athletico-PR está embalado com a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. no Brasileirão, o Furacão, com duas derrotas consecutivas, busca a recuperação para entrar na briga pelo G-6. No momento, está em oitavo lugar, com 25 pontos.

"Temos três competições (Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão), por sorte, e aqui vamos tentar focar jogo a jogo. A partir de hoje já pensamos no Cuiabá. Vamos focar nas três competições, não vamos escolher, e sim seguir crescendo", afirmou o técnico Varini.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves e Rikelme; Lucas Mineiro, Denilson e Max; André Luís, Derik Lacerda, Deyverson e Isidro Pitta.

Athletico-PR: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Zapelli; Julimar, Canobbio (Christian) e Di Yorio (Mastriani).

Desfalques

Cuiabá

Lucas Fernandes e Filipe Augusto estão com problemas musculares.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 28 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT