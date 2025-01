Onde assistir a CSA x Confiança ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CSA e Confiança se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN e do Nosso Futebol na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Com 100% de aproveitamento e liderando o Campeonato Alagoano, o CSA volta suas atenções para a estreia na Copa do Nordeste. Em busca do título inédito, o Azulão integra o Grupo B, ao lado de América-RN, Bahia, Ceará, Juazeirense, Confiança, Náutico e Sampaio Corrêa.

O Confiança, por sua vez, também lidera o Campeonato Sergipano, após vitórias expressivas sobre o Guarany-SE, por 5 a 1, e o Falcon, por 3 a 1, nos dois primeiros jogos disputados.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

CSA: Georgemy; Cedric, Betão, Wanderson e Enzo; Buga, Gustavo Nicola e Brayann; Gustavinho, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães.

Confiança: Não há informações confirmadas.

Desfalques

CSA

Não há desfalques confirmados.

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Quando é?