Onde assistir a Cruzeiro x Unión La Calera ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Unión La Calera se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias consecutivas na temporada, o Cruzeiro volta ao campo buscando emplacar o segundo triunfo na Sul-Americana. Na vice-liderança do Grupo B, com seis pontos, a Raposa registra três empates e uma vitória no torneio.

Do outro lado, o Unión La Calera aparece na terceira posição do Grupo B, com quatro pontos, seis a menos que o líder Universidad de Quito. Até o momento, a equipe soma uma vitória, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Barreal; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva.

Unión La Calera: Matías Ibáñez, Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Ezequiel Parnisari, Diego Ulloa, Esteban Matus, Axel Encinas, César Pérez, Luciano Aued, Matías Cavalleri, Franco Soldano.

Desfalques

Cruzeiro

Japa, Juan Dinenno e Rafael Bilu seguem fora.

Unión La Calera

Manuel Fernández é desfalque.

Quando é?