Onde assistir a Cruzeiro x Uberlândia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (2), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Uberlândia se enfrentam neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado pela goleada de 4 a 1 sobre o Itabirito na última rodada, o Cruzeiro busca a segunda vitória consecutiva no torneio estadual. A Raposa lidera o Grupo C, com sete pontos e 58% de aproveitamento. Ainda sem técnico após a demissão de Fernando Diniz, a equipe seguirá sob o comando de Wesley Carvalho.

Por outro lado, o Uberlândia ocupa a terceira posição do Grupo A, com seis pontos, dois a menos que o líder Betim. Até o momento, o Verdão segue invicto, somando uma vitória e três empates nos quatro jogos disputados.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cassio; William, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Kaiki Bruno (Marlon); Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Dudu, Marquinhos e Gabigol.

Uberlândia: Thiago Braga; Douglas, Glauco, Rayne e Ruan; Jorge Magé, Guilherme Escuro e Michael Paulista; Jean Silva, Alison Mira e Fernandinho.

Desfalques

Cruzeiro

Juan Dinenno está lesionado.

Uberlândia

Watson está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 2 de fevereiro de 2025

domingo, 2 de fevereiro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

