Onde assistir a Cruzeiro x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (15), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizointe, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Atlético-GO por 3 a 1, o Cruzeiro busca emplacar a segunda vitória consecutiva para emplacar a recuperação no Brasileirão. Com 41 pontos, a Raposa está a três do Flamengo, equipe que fecha o G-4.

Por outro lado, o São Paulo, eliminado da Copa do Brasil, busca reencontrar o caminho da vitória. Na última rodada, o Tricolor foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Álvaro Barreal (Vitinho) e Kaio Jorge.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Wellington Rato (William Gomes), Luciano e Lucas; Calleri.

Desfalques

Cruzeiro

Juan Dinenno, Rafa Silva, Japa e Álvaro Barreal estão no DM.

São Paulo

Rodrigo Nestor está machucado, enquanto Rafinha e Bobadilla vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 15 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG