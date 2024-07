Onde assistir a Cruzeiro x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e RB Bragantino entram em campo na tarde deste sábado (13), a partir das 16h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas vitórias consecutivas, o Cruzeiro subiu para os sexto lugar, com 26 pontos. A Raposa terá à disposição Cássio, Jonathan Jesus, Matheus Henrique e Walace e Kaio Jorge, com o goleiro ex-Timão com chances de fazer a sua estreia na meta azul.

Do outro lado, o RB Bragantino vem de derrota na rodada passada e estacionou em nono lugar, com 22 pontos. O Massa Bruta terá os retornos e Hurtado e Helinho, porém Jadsom continua no departamento médico.

As equipes já se enfrentaram 15 vezes, com seis vitórias do RB, outras seis do Cruzeiro, além de três empates.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron.

RB Bragantino: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Ramiro, Matheus Pereira; Arthur Gomes, Barreal, Gabriel Veron

Desfalques

Cruzeiro

Marlon está no departamento médico.

RB Bragantino

Jadsom continua no departamento médico.

Quando é?