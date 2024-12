Onde assistir a Cruzeiro x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (04), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com os portões fechados, Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (04), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Goiás) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Ainda sonhando com o título do Brasileirão, o Palmeiras precisa vencer e torcer por um tropeço do Botafogo. No momento, o Verdão ocupa a vice-liderança, com 70 pontos, três a menos que o líder Alvinegro.

Por outro lado, o Cruzeiro em nono lugar, com 49 pontos, está na briga por uma vaga na Pré-Libertadores. No momento, a Raposa está a um ponto do Corinthians, equipe que fecha o G-8.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Vital e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Lautaro Díaz.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Dudu (Felipe Anderson), Flaco López e Estêvão.

Desfalques

Cruzeiro

Álvaro Barreal está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já Juan Dinenno, Matheus Henrique e Kaio Jorge estão lesionados.

Palmeiras

Gustavo Gómez e Marcos Rocha vão cumprir suspensão.

Quando é?