Onde assistir a Cruzeiro x Lanús ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Lanús se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana 2024. A partida será transmitida exclusivamente no Paramount+, com narração de João Guilherme e comentários de Paulo Vinícius Coelho (veja a programação completa).

Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, com três empates e duas derrotas, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Em busca do título inédito, a Raposa conquistou a classificação para a semifinal após eliminar o Libertad por 3 a 1 no placar agregado. Antes disso, o time mineiro superou o Boca Juniors nos pênaltis, vencendo por 5 a 4 nas oitavas de final.

Por outro lado, o Lanús terminou a fase de grupos da Sul-Americana 2024 na liderança do Grupo G, acumulando 13 pontos. No mata-mata, eliminou a LDU por 5 a 2 no placar agregado e o Independiente Medellín nos pênaltis, vencendo por 6 a 5 nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio (Anderson); William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba, Marlon; Lucas Romero, Walace, Barreal; Gabriel Veron, Matheus Pereira, Kaio Jorge.

Lanús: Losada; Morgantini, Izquierdoz, Muñoz e Soler; Biafore, Gonzalo Perez; Salvio, Marcelino Moreno, Carrera (Leandro Díaz); Walter Bou.

Desfalques

Cruzeiro

Matheus Henrique e Juan Dinenno estão lesionados, enquanto Rafa Silva, Japa e Vitinho. Lautaro Díaz estão em transição física.

Lanús

Muñoz, Loaiza e Nicolás Morgantini estão no departamento médico.

Quando é?