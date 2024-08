Onde assistir a Cruzeiro x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas, o Cruzeiro busca a reabilitação no Brasileirão. Com 37 pontos, a Raposa pode ultrapassar o Bahia e assumir o sexto lugar em caso de vitória.

Do outro lado, o Internacional, com quatro jogos a menos, mira a segunda vitória consecutiva. Na última rodada, o Colorado venceu justamente o Cruzeiro por 1 a 0 no returno do Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; Gasolina, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon (Kaiki); Walace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Barreal; Lautaro Díaz, Dinenno.

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Mercado, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Wesley; Bruno Tabata, Borré.

Desfalques

Cruzeiro

William e Lucas Romero vão cumprir suspensão, enquanto Rafa Silva está lesionado.

Internacional

Rochet está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já Fabrício, Ivan e Wanderson estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de agosto de 2024

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão - Florianópolis, SC