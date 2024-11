Onde assistir a Cruzeiro x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h (de Brasília), no Estádio Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Após perder o título da Copa Sul-Americana para o Cruzeiro por 3 a 1, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Em sétimo lugar, com 47 pontos, a Raposa busca a recuperação para conquistar uma vaga na Libertadores de 2025.

Por outro lado, o Grêmio, em 14º lugar, com 40 pontos, quer voltar a disputar a Copa Sul-Americana. Nos últimos três jogos disputados, o Tricolor vem de dois empates e uma derrota no Brasileirão.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon (Kaique Kenji); Walace (Lucas Silva), Lucas Romero (Álvaro Barreal), Matheus Henrique, Gabriel Veron (Lautaro Díaz); Kaio Jorge.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson, Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena (Edenilson), Cristaldo, Soteldo; Braithwaite.

Desfalques

Cruzeiro

Kaiki Bruno e Ramiro vão cumprir suspensão, enquanto Rafa Silva e Dinenno estão lesionados.

Grêmio

Rodrigo Ely está com uma luxação no pé direito, enquanto Kannemann segue no DM.

Quando é?