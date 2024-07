Onde assistir a Cruzeiro x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte e Espírito Santo), na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Cuiabá por 2 a 1 e empatar sem gols com o Vasco, o Cruzeiro segue na briga para se aproximar do G-4 do Brasileirão. Com 14 pontos, a Raposa está a três pontos do Athletico-PR, quarto colocado.

Do outro lado, o Fluminense entra em campo pressionado pela necessidade de vitória. Na zona de rebaixamento, com seis pontos e um aproveitamento de 22%, o Tricolor não vence há seis jogos no Brasileirão, acumulando quatro derrotas e dois empates.

Mais artigos abaixo

Em 75 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 31 vitórias, contra 24 do Cruzeiro, além de 20 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Robert, Gabriel Veron e Arthur Viana.

Fluminense: Fábio; Marquinhos, Marlon, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Martinelli, Alexsander, Lima, Renato Augusto; Cano, John Kennedy (Douglas Costa).

Desfalques

Cruzeiro

Dinenno, Álvaro Barreal, Rafa Silva e Lucas Romero estão machucados.

Fluminense

Felipe Melo, Guga e Ganso estão suspensos, enquanto Samuel Xavier, Marcelo e Manoel não viajaram com a delegação.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Matheus Delgado (árbitro), Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima (assistentes), Lucas Guimarães (quarto árbitro), Daiane Muniz (VAR)