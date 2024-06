Onde assistir a Cruzeiro x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 10 pontos, o Cruzeiro busca a recuperação no Brasileirão após a derrota para o São Paulo por 2 a 0 na última rodada. Até o momento, a Raposa registra três vitórias, um empate e duas derrotas no torneio.

Por outro lado, o Cuiabá luta contra o rebaixamento. Com apenas quatro pontos em 21 disputados, o Dourado conquistou sua primeira vitória ao vencer o Criciúma por 5 a 2 no último domingo (9). A equipe nunca perdeu para o Cruzeiro, acumulando duas vitórias e dois empates em quatro jogos disputados.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Rafa Silva.

Cuiabá: Walter; Railan, Marllon, Alan Empereur, Ramon; Lucas Mineiro, Denilson, Max; Jonathan Cafu, Clayson, Isidro Pitta.

Desfalques

Cruzeiro

Juan Dinenno, Mateus, Arthur Gomes e Jhosefer estão machucados, enquanto Marlon cumprirá suspensão. Jose Cifuentes defende a seleção equatoriana

Cuiabá

Matheus Alexandre está suspenso, enquanto Lucas Fernandes, Filipe Augusto e Derik Lacerda seguem fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 13 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (árbitro), Renan Aguiar e José Moracy (assistentes), Arthur Gomes Rabelo (quarto árbitro), Charly Wendy (VAR)