Onde assistir a Cruzeiro x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (9), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Criciúma se enfrentam neste sábado (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há sete jogos no Brasileirão, com quatro derrotas e três empates, o Cruzeiro entra em campo pressionado. Em busca da recuperação, a Raposa aparece na oitava posição, com 44 pontos e 45% de aproveitamento.

Por outro lado, o Criciúma está na luta contra o rebaixamento. Com 37 pontos, o Tigre está a três pontos do Athletico-PR primeira equipe do Z-4. O goleiro Gustavo, que sentiu desconforto no adutor da coxa, é tratado como dúvida.

Mais artigos abaixo

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 11 vitórias, contra três do Criciúma, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Tigre venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias e Trauco (Fellipe Mateus); Barreto, Newton, Marcelo Hermes e Matheusinho; Allano e Bolasie (Pedro Rocha).

Desfalques

Cruzeiro

Juan Dinenno está lesionado.

Criciúma

Felipe Vizeu cumprirá suspensão.

Quando é?