Onde assistir a Cruzeiro x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (7), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Pará, Distrito Federal e Minas Gerais - exceto Juiz de Fora) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas derrotas consecutivas, o Cruzeiro busca a recuperação para se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores. Até aqui, a Raposa registra seis vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Do outro lado, o Corinthians, na zona de rebaixamento, com 12 pontos, reencontrou o caminho da vitória após cinco derrotas e quatro empates no Brasileirão. Na última rodada, o Timão bateu o Vitória por 3 a 2. Ainda sem técnico, Raphael Laruccia segue no comando da equipe de forma interina.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Anderson; William, Neris, Zé Ivaldo e Kaiki (Marlon); Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro; Matheus Pereira, Veron e Arthur Gomes.

Corinthians: Matheus Donelli; Léo Maná, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Ryan, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Wesley e Yuri Alberto.

Desfalques

Cruzeiro

João Marcelo cumprirá suspensão, enquanto Juan Dinenno e Rafa Silva estão lesionados.

Corinthians

Ruan Oliveira, Palacios e Fágner seguem fora.

Quando é?

Data: domingo, 7 de julho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG