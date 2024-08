Onde assistir a Cruzeiro x Boca Juniors ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão do Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Depois de empatar com o Vitória por 2 a 2 no Brasileirão, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, a Raposa precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

O time mineiro terminou a primeira fase de forma invicta, liderando o Grupo B com 12 pontos. Em seis jogos disputados, foram três vitórias e três empates. Um aproveitamento de 66% no torneio.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Boca Juniors tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final. Em busca do seu terceiro título na Sul-Americana, os argentinos garantiram a classificação para as oitavas de final ao terminar a primeira fase como vice-líderes do Grupo D, com 11 pontos.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Walace, Romero (Matheus Henrique), Matheus Pereira; Arthur Gomes, Lautaro Díaz (Dinneno), Kaio Jorge.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Gary Medel (Agustín Martegani), Cristian Medina, Pol Fernández e Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Giménez.

Desfalques

Cruzeiro

Álvaro Borreal está lesionado.

Boca Juniors

Cavani sentiu um incômodo muscular na panturrilha e está fora do confronto.

Quando é?