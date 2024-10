Onde assistir a Cruzeiro x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (18), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em confronto direto pelo G-6, Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após uma sequência de dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos, o Cruzeiro busca a recuperação no Brasileirão. No momento, a Raposa ocupa a oitava posição, com 43 pontos e aproveitamento de 49%.

Por outro lado, o Bahia, em sétimo lugar com 45 pontos, vem de uma derrota por 2 a 0. No momento, o Tricolor baiano está a apenas um ponto do Internacional, equipe que fecha o G-6.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 31 vitórias, contra 14 do Bahia, além de 13 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, os baianos venceram por 4 a 1.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Anderson; William, Walace, Villalba, Marlon, Lucas Romero, Fabrizio Peralta, Matheus Pereira, Gabriel Veron, Lautaro Díaz, Kaio Jorge.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Yago Felipe (Nicolás Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Desfalques

Cruzeiro

Matheus Henrique está lesionado, enquanto Lucas Paquetá cumprirá suspensão.

Bahia

Santiago Arias e Caio Alexandre estão suspensos, enquanto Rezende está lesionado.

Quando é?