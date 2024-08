Onde assistir a Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 22ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Atlético-MG fazem clássico na noite deste sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota no jogo passado, o Cruzeiro quer aproveitar o clássico para se restabelecer na competição. A Raposa está na quinta posição, com 35 pontos e tem um desfalque certo para o duelo: João Marcelo está suspenso. Por outro lado, Peralta e Rafa Silva estão à disposição de Fernando Seabra.

Já o Atlético-MG também perdeu a partida anterior e é o nono colocado, com 28 pontos. O Galo busca o triunfo para tentar se aproximar do G-6. Guilherme Arana é dúvida, enquanto Hulk e Alisson ficam fora.

As equipes já se enfrentaram 391 vezes, com 155 vitórias do Atlético-MG, 130 do Cruzeiro, além de 106 empates. No último confronto, o Galo ganhou por 3 a 0. Clique aqui e confira todos os números do dérbi.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Álvaro Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Atlético-MG: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Alonso; Arana (Rubens), Otávio, Alana Franco, Scarpa, Bernard, Paulinho e Vargas (Deyverson).

Desfalques

Cruzeiro

João Marcelo cumpre suspensão.

Atlético-MG

Hulk e Alisson estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 10 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte - MG