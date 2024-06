Onde assistir a Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota por 4 a 1 para o Bahia na última rodada, o Cruzeiro busca a recuperação no Brasileirão. Com 17 pontos, a equipe celeste tentará voltar a vencer para se aproximar do G-4. Até o momento, a equipe tem cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com um aproveitamento de 56%.

Por outro lado, o Athletico-PR, atualmente em quinto lugar com 19 pontos, vem de três empates consecutivos no Brasileirão. O time ainda está sem técnico após a saída de Cuca, que pediu demissão logo após o empate por 1 a 1 com o Corinthians. Juca Antonello assumiu a equipe interinamente.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki (Villalba); Machado, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron (Robert).

Athletico-PR: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Nikão; Cuello, Christian e Mastriani (Pablo).

Desfalques

Cruzeiro

Marlon cumprirá suspensão, enquanto Rafa Silva e Juan Dinenno estão no DM.

Athletico-PR

Bento e Canobbio estão defendendo suas respectivas seleções na Copa América.

Quando é?

Data: quarta-feira, 26 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Davi de Oliveira (árbitro), Brigida Cirilo e Luis Carlos de Franca (assistentes), Maguielson Lima (quarto árbitro), Paulo Renato Moreira (VAR)