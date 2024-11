Onde assistir a Criciúma x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), no Estádio Heriberto Hülse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas, o Criciúma volta a campo pressionado pela vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Em 16º lugar, com 37 pontos, o Tigre tem a mesma pontuação que o Juventude, primeira equipe do Z-4.

Por outro lado, o Vitória, com 38 pontos, vem de derrota para o Corinthians por 2 a 1. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini terá os retornos de Lucas Esteves e Willian Oliveira.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Fellipe Mateus e Matheusinho; Allano e Bolasie.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu (Carlos Eduardo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Ricardo Ryller), Willian Oliveira (Machado) e Matheusinho; Gustavo Mosquito e Alerrandro.

Desfalques

Criciúma

Wilker Ángel e o lateral-esquerdo Miguel Trauco estão suspensos pelo terceiro amarelo.

Vitória

Everaldo cumprirá suspensão, enquanto Caio Vinícius está em fase de transição física. Já Camutanga e Osvaldo seguem afastados por conta de lesões.

Quando é?