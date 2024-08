Onde assistir a Criciúma x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (18), no Estádio Heriberto Hülse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Vasco se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão da Globo (para Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraíba e as cidades mineiras de Coronel Fabriciano, Juiz de Fora e Montes Claros) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Fortaleza por 1 a 0, o Criciúma volta a campo em busca da recuperação para se afastar do Z-4. No momento, o Tigre ocupa a 15ª posição, com 24 pontos e um aproveitamento de 40% no torneio.

Já o Vasco, no meio da tabela, com 27 pontos, chega embalado com a vitória sobre o rival Fluminense por 2 a 0 na última rodada. Para o confronto, Maicon, com edema na coxa, e Vegetti, com desgaste muscular, são dúvidas.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Tobias Figueiredo, Wilker e Trauco; Meritão, Newton, Claudinho e Fellipe Mateus; Bolasie e Eder (Allano).

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon (João Victor), Léo e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura, Mateus Carvalho; Adson, Payet e Vegetti (Rayan).

Desfalques

Criciúma

Barreto, machucado, e Marcelo Hermes, suspenso, estão fora.

Vasco

Philippe Coutinho, Guilherme Estrella, Alex Teixeira, Jair e Paulinho seguem como desfalques, enquanto Victor Luís cumprirá suspensão.

Quando é?