Onde assistir a Criciúma x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 31ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Sâo Paulo visita o Criciúma na noite deste sábado (26), às 21h (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Em casa, o Criciúma vai em busca do triunfo para permanecer fora do Z-4. O Tigre está na 12ª posição, com 36 pontos marcados.

Já o São Paulo, em quinto com 50 pontos, quer a vitória para continuar na zona de classificação às competições continentais. O Tricolor não poderá contar com Welington, suspenso.

As equipes já se enfrentaram 21 vezes, com 6 vitórias do Criciúma, 10 do São Paulo, além de 5 empates. No último encontro, o Tricolor ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Matheusinho e Fellipe Mateus; Arthur Caíke e Bolasie.

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Bobadilla (Marcos Antônio); Ferreira, Luciano e Lucas Moura; Calleri.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Welington cumpre suspensão, enquanto Bobadilla está no departamento médico.

Quando é?