Onde assistir a Criciúma x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Separados por apenas dois pontos na tabela, Criciúma e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, com duas derrotas e um empate, o Criciúma busca a recuperação. Em 15º lugar, com 25 pontos, o Tigre está a três do Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o RB Bragantino chega pressionado com dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos do Brasileirão. Com 27 pontos, o Massa Bruta registra um aproveitamento de 40% no torneio nacional.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Higor Meritão, Marquinhos Gabriel, Newton e Marcelo Hermes; Allano e Bolasie.

RB Bragantino: Cleiton (Fabrício); Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Desfalques

Criciúma

Wilker Ángel, Jonathan e Felipe Vizeu estão lesionados.

RB Bragantino

Helinho, Lucão, Capixaba, Eric Ramires, Matheus Fernandes e Pedro Henrique estão machucados, enquanto Higor Meritão cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de agosto de 2024

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hulse - Criciúma, SC