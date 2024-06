Onde assistir a Criciúma x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (2), no Estádio Heriberto Hulse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Palmeiras se enfrentam neste domingo (2), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo e a cidade de Criciúma) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil após ser derrotado pelo Criciúma por 2 a 0, o Criciúma volta ao campo pelo Brasileirão. Com cinco pontos, a equipe registra dois empates e uma vitória.

Do outro lado, o Palmeiras vem de empate sem gols com o San Lorenzo, mas está classificado para as oitavas de final. No Brasileirão, o Verdão ocupa o meio da tabela, com oito pontos. Até aqui, foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 44%.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo (Alisson); Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Higor Meritão, Ronald, Marcelo Hermes; Matheusinho, Felipe Vizeu.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Rony.

Desfalques

Criciúma

Eder, Bolasie, Fellipe Matheus e Marquinhos Gabriel estão fora.

Palmeiras

Mayke, Flaco López e Endrick estão fora.

Quando é?