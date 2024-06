Onde assistir a Criciúma x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (30), no Estádio Heriberto Hulse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Internacional se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 12 pontos, o Criciúma foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão. Para o confronto, o técnico Cláudio Tencati terá o retorno de Tobias Figueiredo, que cumpriu suspensão contra o Tricolor.

Do outro lado, o Internacional, com 17 pontos, foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1 na última rodada. Até o momento, o Colorado soma cinco vitórias, dois empates e três derrotas no Brasileirão 2024.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Meritão, Newton e Matheusinho (Fellipe Mateus); Arthur Caíke e Bolasie (Eder).

Internacional: Fabricio; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Aránguiz, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Lucca Drummond.

Desfalques

Criciúma

Marquinhos Gabriel e Ronald estão suspensos

Internacional

Wesley e Alario vão cumprir suspensão, enquanto Borré, Valencia e Rochet estão disputando a Copa América.

Quando é?

Data: domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hulse - Criciúma, SC