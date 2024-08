Onde assistir a Criciúma x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (25), no Estádio Heriberto Hülse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Grêmio se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio Grande do Sul e Santa Catarina) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há duas rodadas, com uma derrota e um empate, o Criciúma busca a recuperação no Brasileirão para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma 25 pontos e um aproveitamento de 39%.

Do outro lado, o Grêmio busca se recuperar da eliminação nos pênaltis para o Fluminense, por 4 a 2, na Libertadores. No Brasileirão, com 24 pontos, o Tricolor Gaúcho sofreu uma derrota de 2 a 0 para o Bahia na última rodada.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Higor Meritão, Newton, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Bolasie e Arthur Caíke.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pavón, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Desfalques

Criciúma

Wilker Ángel, Felipe Vizeu e Jhonathan estão machucados, enquanto Allano cumprirá suspensão.

Grêmio

Du Queiroz sofreu uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo e está fora.

Quando é?

Data: domingo, 25 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse - Criciúma, SC