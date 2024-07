Onde assistir a Criciúma x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Heriberto Hulse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão, com três derrotas e um empate, o Criciúma entra em campo pressionado buscando se afastar da zona de rebaixamento. Com 17 pontos, o Tigre está a dois do Vitória, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Fortaleza chega embalado com quatro vitórias consecutivas. Em quarto lugar, com 32 pontos e um aproveitamento de 62%, o Leão do Pici pode ultrapassar o Flamengo e assumir a terceira posição em caso de vitória.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Newton, Marquinhos Gabriel (Meritão), Marcelo Hermes e Fellipe Mateus; Arthur Caíke e Bolasie.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Lucas Sasha e Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Desfalques

Criciúma

Allano, Barreto e Claudinho vão cumprir suspensão, enquanto Matheusinho está no DM. Já Tobias Figueiredo e Ronald pertencem ao Fortaleza.

Fortaleza

Breno Lopes, Hercules e Kuscevic estão suspensos. Calebe, Marinho e Martinez estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hulse - Criciúma, SC

Arbitragem: Jonathan Benkenstein (árbitro), Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes (assistentes), Emerson Souza (quarto árbitro), Daniel Victor Costa (VAR)