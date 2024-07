Onde assistir a Criciúma x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), no Estádio Heriberto Hulse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Vitória por 2 a 1, o Criciúma busca a recuperação no Brasileirão. Com 16 pontos, o Tigre busca se afastar da zona de rebaixamento. Até o momento, registra quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Do outro lado, o Fluminense, na lanterna do Brasileirão, com sete pontos, entra em campo pressionado pela vitória. Nos últimos 12 jogos disputados no Brasileirão, foram nove derrotas e três empates.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel (W. Maia), Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Fellipe Mateus e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke (Eder).

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, André, Ganso; Marquinhos, Keno e John Kennedy.

Desfalques

Criciúma

Felipe Vizeu está em transição física, enquanto Tobias Figueiredo e Jonathan estão lesionados.

Fluminense

Manoel, Lelê, Terans, Calegari, Isaac e Felipe Melo seguem no DM.

Quando é?