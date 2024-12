Onde assistir a Criciúma x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (04), no Estádio Heriberto Hülse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (04), às 20h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Na luta contra o rebaixamento, o Criciúma, com 39 pontos, está a apenas dois pontos do Fluminense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Sem vencer há sete rodadas, acumulando quatro derrotas e três empates, o Tigre busca a recuperação nas duas últimas partidas do campeonato, contra o Flamengo e o RB Bragantino.

Por outro lado, o Flamengo, em terceiro lugar com 66 pontos, já garantiu sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. Na rodada anterior, o Rubro-Negro venceu o Internacional por 3 a 2. Gabigol está pendurado, e um cartão amarelo o impediria de participar do jogo de despedida do clube contra o Vitória, na última rodada do Brasileirão. Por isso, o atacante pode ser preservado.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Miguel Trauco, Ronald e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie e Felipe Vizeu (Pedro Rocha).

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Airton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo (Allan), Erick Pulgar e Carlos Alcaraz; Michael, Bruno Henrique e Gonzalo Plata.

Desfalques

Criciúma

Rodrigo e Newton vão cumprir suspensão, enquanto Wilker Ángel está lesionado.

Flamengo

Gerson e De la Cruz estão suspensos. Já Pedro, Everton Cebolinha, Matías Viña e Arrascaeta estão machucados.

Quando é?