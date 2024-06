Onde assistir a Criciúma x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Estádio Heriberto Hulse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Cuiabá se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1 no Brasileirão, o Criciúma busca reencontrar o caminho da vitória. Na luta contra o rebaixamento, com cinco pontos, o Tigre registra uma vitória, dois empates e uma derrota no torneio nacional.

Do outro lado, o Cuiabá está na lanterna do Brasileirão, com apenas um ponto conquistado e um aproveitamento de 5%. O Dourado busca reencontrar o caminho da vitória após quatro derrotas consecutivas no torneio.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel e Matheusinho; Eder e Bolasie.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Denilson; Clayson, Max (Eliel) e Isidro Pitta.

Desfalques

Criciúma

Fellipe Mateus e Felipe Vizeu estão lesionados, enquanto Wilker Ángel está com a Seleção da Venezuela.

Cuiabá

Denilson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Derik Lacerda está machucado. Lucas Fernandes e Filipe Augusto seguem em transição física.

Quando é?