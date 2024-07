Onde assistir a Criciúma x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Estádio Heriberto Hulse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há duas rodadas, com uma derrota e um empate, o Criciúma, com 13 pontos, busca a recuperação no Brasileirão para se afastar do risco de rebaixamento. Até aqui, foram três vitórias, quatro empates e quatro derrotas no torneio.

Do outro lado, o Cruzeiro, com 20 pontos e um aproveitamento de 55%, vem de derrota para o Flamengo por 2 a 1. Fora do G-6, a Raposa briga para entrar na zona de classificação para a pré-Libertadores.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Ronald, Marcelo Hermes e Matheusinho (Marquinhos Gabriel); Arthur Caíke e Bolasie (Eder).

Cruzeiro: Anderson; Palacios, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki); Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gabriel Verón.

Desfalques

Criciúma

Felipe Vizeu e Jonathan estão lesionados.

Cruzeiro

Rafa Silva e Juan Dinenno seguem no DM, enquanto William cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hulse - Criciúma, SC

Arbitragem: João Vitor Gobi (árbitro), Luiz Alberto Andrini e Daniel Luis Marques (assistentes), Anderson Ribeiro (quarto árbitro), Paulo Renato Moreira (VAR)