Onde assistir a Criciúma x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 36ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Querendo sair da zona de rebaixamento, o Criciúma enfrenta o Corinthians na noite deste sábado (30), às 19h30 (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Em má fase, o Criciúma não vence há seis jogos. E os resultados recentes fizeram o Tigre entrar na zona de rebaixamento. Na 17ª posição com 38 pontos, os mandantes sabem que precisam vencer, além de torcer por outros resultados para deixar o Z-4.

Do outro lado, o Corinthians vem de uma arrancada, com seis vitórias e um empate, que afastaram as chances de descenso e colocaram o Alvinegro com esperanças de brigar por uma vaga na pré-Libertadores. O Timão é o nono colocado, com 47 pontos marcados. Yuri Alberto, recuperado, deve reforçar a equipe.

As equipes já se enfrentaram 19 vezes, com 2 vitórias do Criciúma, 9 do Corinthians, além de 8 empates. No último encontro, o Timão ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Wilker Ángel (Tobias Figueiredo), Rodrigo, Marcelo Hermes; Ronald, Newton, Barreto, Fellipe Mateus; Yannick Bolasie, Felipe Vizeu.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo, Breno Bidon, Garro; Memphis Depay, Yuri Alberto.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Félix Torres, Diego Palacios e Maycon estão no departamento médico.

