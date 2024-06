Onde assistir a Criciúma x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Botafogo visita o Criciúma na tarde deste sábado (22), às 16h (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de vitória na rodada passada, o Criciúma subiu para o 14º lugar, com 9 pontos, e deixou a zona de rebaixamento. Em casa, o Tigre promete ir com força total para cima do forte rival. O time terá os retornos de Eder e Gustavo, após a dupla cumprir suspensão no jogo passado.

Do outro lado, o Botafogo vem em ascensão no campeonato e não sabe o que é perder há cinco jogos (três vitórias e dois empates). Vice-líder com 20 pontos, o Fogão quer ganhar mais uma para se manter no G-4. Tiquinho Soares e Pablo, ambos com problemas físicas, são dúvidas para o duelo.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 14 vezes, com seis vitórias do Botafogo, quatro do Criciúma, além de quatro empates. No último jogo entre os times, o Criciúma venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Newton e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke.

Botafogo: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Óscar Romero (Tiquinho); Luiz Henrique e Júnior Santos.

Desfalques

Criciúma

Felipe Vizeu continua no departamento médico, enquanto Wilker Ángel disputa a Copa América.

Botafogo

Rafael, Marçal, Jeffinho e Matheus Nascimento estão no departamento médico, enquanto Savarino disputa a Copa América.

Quando é?

Data: sábado, 22 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, Criciúma - SC

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (árbitro), Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (assistentes), Luciano da Silva Miranda Filho (quarto árbitro) e Wagner Reway (VAR-FIFA) (VAR)