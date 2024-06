Onde assistir a Criciúma x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Estádio Heriberto Hulse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Bahia se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Depois de perder para o Athletico-PR por 3 a 1 na última rodada, o Criciúma está na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Com cinco pontos, o Tigre busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas consecutivas.

Do outro lado, o Bahia está na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 17 pontos, a equipe chega embalada com cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos disputados no torneio nacional.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Maia, Figueiredo e Hermes; Barreto, Gabriel, Barcia e Matheusinho; Bolasie e Eder.

Bahia: Felipe; Cicinho, Xavier, Rezende e Juba; Alexandre; Everton Ribeiro, Jean Lucas e Biel; Ademir e Everaldo.

Desfalques

Criciúma

Felipe Vizeu e Felipe Matheus estão lesionados, enquanto Angel foi convocado pela seleção da Venezuela.

Bahia

Kanu e Carlos de Pena vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 16 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hulse - Criciúma, SC

Arbitragem: Flávio Rodrigues (árbitro), Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa (assistentes), Luciano da Silva (quarto árbitro), José Claudio Rocha (VAR)