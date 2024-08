Onde assistir a Criciúma x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela 21ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Atlético-MG se enfrentam na noite deste sábado (3), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de vitória, o Criciúma subiu para a 12ª posição, com 21 pontos. O Tigre, no entanto, verá o atacante Eder entrar em campo pela última vez neste sábado, já que o jogador anunciou a sua aposentadoria do futebol.

O Atlético-MG, por sua vez, está há quatro jogos sem perder e foi para o nono lugar, com 28 pontos somados. O Alvinegro pode ter o desfalque de Hulk, que tem dores na panturrilha direita.

As equipes já se enfrentaram 22 vezes, com 10 vitórias do Criciúma, 5 do Atlético-MG, além de 7 empates. No último confronto, igualdade por 1 a 1.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Walisson Maia (Tobias Figueiredo), Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Newton, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Allano e Bolasie.

Atlético-MG: Matheus Mendes; Bruno Fuchs (Lyanco), Battaglia, Alonso; Otávio, Alan Franco, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, Bernard; Paulinho, Vargas (Cadu).

Desfalques

Criciúma

Arthur Caíke e Matheusinho estão no departamento médico, enquanto Rodrigo cumpre suspensão.

Atlético-MG

Alisson e Everson continuam no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 3 de agosto de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, Criciúma - SC