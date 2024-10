Onde assistir a Criciúma x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), no Estádio Heriberto Hülse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Bahia por 1 a 0 na última rodada, o Criciúma busca a recuperação para seguir na luta contra o rebaixamento. Com 32 pontos, o Tigre está a quatro do Corinthians, equipe que abre o Z-4.

Por outro lado, o Atlético-GO, atual lanterna do Brasileirão com 21 pontos e um aproveitamento de 25%, quebrou a sequência de três derrotas ao vencer o Fluminense por 1 a 0 na última rodada.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Dudu; Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula (Alano), Newton, Matheusinho, Fellipe Mateus; Allano e Bolasie (Arthur Caíke).

Atlético-GO: Pedro Rangel; Bruno Tubarão, Alix Vinicius e Alejo Cruz; Roni, Rhaldney e Baralhas; Lacava (Campbell), Hurtado e Janderson (Luiz Fernando).

Desfalques

Criciúma

Jhonata Robert está machucado.

Atlético-GO

Ronaldo cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quinta-feira, 3 de outubro de 2024

Horário: 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse- Criciúma, SC