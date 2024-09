Onde assistir a Criciúma x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (22), no Estádio Heriberto Hülse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após a goleada sofrida para o Palmeiras por 5 a 0 na última rodada, o Criciúma volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, o Tigre soma 28 pontos.

Por outro lado, o Ahletico-PR vem de vitória sobre o Racing por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Furacão soma 30 pontos e vem de três derrotas e três empates nos últimos seis jogos disputados.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Fellipe Mateus, Newton e Matheusinho; Allano e Bolasie.

Athletico-PR: Mycael; Erick, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Fernando; Gabriel, Christian e Zapelli; Canobbio, Cuello e Mastriani.

Desfalques

Athletico-PR

Nikão está afastado do grupo.

Criciúma

Walisson Maia cumprirá suspensão, enquanto Wilker Ángel e Pedro Rocha estão no DM.

Quando é?