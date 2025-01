Onde assistir a CRB x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Estreia da Lampions League tem duelo entre times das primeiras divisões do Brasileirão; veja qual canal transmite

CRB e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025. O jogo será no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e terá transmissão em rede aberta do SBT para Alagoas (TV Ponta Verde) e Bahia (TV Aratu), além do Premiere, para seus assinantes no pay-per-view (clique aqui e veja a programação do dia).

O clube alagoano volta para mais uma edição da "Lampions League" buscando o título inédito após, em 2024, bater na trave e ficar com o vice para o Fortaleza, nos pênaltis. O início no estadual é regular até então, empatando com o ASA por 0 a 0 na estreia e goleando o CSE por 5 a 1 na última rodada.

Por outro lado, o Leão da Barra é o maior campeão do torneio com quatro títulos, ao lado do Fortaleza, mas não levanta a taça desde 2010. A campanha na Série A do Brasileirão do ano passado e a chegada de reforços para este 2025 coloca o time de Thiago Carpini na briga pelas cabeças nos torneios estadual e regional.

O retrospecto recente é favorável ao Galo, que venceu o último confronto direto por 6 a 0 na Série B de 2023. Nos cinco últimos jogos foram dois triunfos alagoanos, um baiano e dois empates.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Miranda, Yan Souto e Rhuan; Nathan Melo, Erick Varão e Gegê; Rafinha, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Vitória: Gabriel; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Ronald; Wellington Rato, Gustavo Mosquito e Fabrício. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

CRB

Fábio Alemão segue se recuperando de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Vitória

Os zagueiros Camutanga e Edu e os meio-campistas Caio Vinícius, Matheuzinho e Thiaguinho seguem no departamento médico.

Quando é: