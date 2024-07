Onde assistir a CRB x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (28), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Santos se enfrentam neste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 18º rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias e um empate, o CRB está no meio da tabela, com 23 pontos conquistados. Até aqui, foram seis triunfos, cinco empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 47% na Série B.

Do outro lado, o Santos, na liderança da Série B, com 32 pontos, chega embalado com a goleada aplicada sobre o Coritiba por 4 a 0 na última rodada. Para o confronto, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Giuliano, lesionado. Serginho é o mais cotado para substituí-lo.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Ryan; Falcão, João Pedro e Gegê; Kleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

Desfalques

CRB

Vitinho e Willian Formiga estão machucados.

Santos

Giuliano sofreu lesão muscular e ficará fora por tempo indeterminado.

Quando é?

Data: domingo, 28 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, AL

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (árbitro), Fernanda Kruger e Lucas Torquato (assistentes), José Jaini (quarto árbitro), Daniel Victor Costa (VAR)