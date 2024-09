Onde assistir a CRB x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam, nesta quinta-feira (19), em duelo direto contra o rebaixamento; confira como acompanhar e outros detalhes

CRB e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 27ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no Youtube, e do Premiere, no pay-per-view e no streaming, através do Prime Video (veja a programação completa).

O time alagoano ocupa a 18ª posição com 26 pontos e está há 13 jogos sem vencer, somando oito derrotas e cinco empates, o que o coloca em uma situação delicada na competição. No último jogo, o CRB foi derrotado pelo Sport por 2 a 0 fora de casa. O Galo precisa urgentemente de uma vitória para continuar na briga para se livrar da saída da zona de rebaixamento.

A Ponte Preta, por sua vez, também atravessa um momento complicado, vindo de sete partidas sem vitórias – quatro derrotas e três empates. A equipe paulista está na 15ª colocação com 29 pontos, apenas três a mais que o adversário desta rodada. A Macaca tem um histórico preocupante como visitante, sem nenhuma vitória fora de casa em 13 jogos.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino, Hereda, Luis Segovia, Saimon, Willian Formiga, Marco Antônio, Léo Pereira, Falcão, Gegê, Mike, Anselmo Ramón.

Ponte Preta: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson Eduardo, Joílson, Castro, Gabriel Risso, Hudson, Dodô, Élvis, Iago Dias, Gabriel Novaes.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados

Quando é?