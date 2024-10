Onde assistir a CRB x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (4), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Paysandu se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento para a Série C, com 30 pontos, o CRB busca a recuperação. Na última rodada, a equipe venceu o América-MG por 2 a 1. Já o Paysandu, com 33 pontos, vem de vitória sobre o Ituano por 1 a 0.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luís Segovia e Ryan; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Quintana, Lucas Maia e Kevyn; Netinho (Leandro Vilela), João Vieira e Robinho; Borasi, Jean Dias (Esli Garcia) e Nicolas.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Juninho e Edílson não viajaram para enfrentar o CRB.

Quando é?

Data: sexta-feira, 4 de outubro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé - Maceií, AL