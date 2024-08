Onde assistir a CRB x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Novorizontino se enfrentam neste domingo (11), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela 20ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT, no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, o CRB volta suas atenções para a disputa da Série B. No meio da tabela, com 24 pontos, a equipe busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates e uma derrota no torneio.

Já o Novorizontino, na briga pela liderança da Série B, com 33 pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas e sem perder há nove jogos.

Provável escalação

CRB: Matheus Albino; Hereda, Wanderson, Saimon e Willian Formiga; Falcão, João Pedro e Gegê; Kleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Novorizontino: Jordi; Igor Formiga, Rafael Donato, Luisão e Reverton; Eduardo, Willian Farias, Waguinho e Léo Tocantins; Rodolfo e Fabrício Daniel.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

César Martins e Vitinho seguem fora.

Quando é?

Data: domingo, 11 de agosto de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, AL