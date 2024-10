Onde assistir a CRB x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (22), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 33ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Brusque por 2 a 1 na última rodada, o CRB busca emplacar o segundo triunfo consecutivo na Série B. No momento, a equipe ocupa a 15ª posição, com 36 pontos, um a menos que a Ponte Preta, equipe que abre o Z-4.

"Nós temos que fazer prevalecer o nosso mando de campo e vamos fazer prevalecer porque eu sei, mais uma vez, e estou pedindo que o nosso torcedor faça aquilo que fez no jogo do Paysandu. Vá na terça-feira, nos ajude porque estamos precisando, sim, também do torcedor", afirmou o técnico Hélio dos Anjos.

Por outro lado, o Mirassol, quarto colocado, com 53 pontos e 55% de aproveitamento na Série B, vem de vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Wanderson e Willian Formiga (Ryan); Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Fernandinho e Dellatorre.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Não há desfalques confirmados.

Quando é?