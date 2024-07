Onde assistir a CRB x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 16ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Ituano entram em campo na tarde deste sábado (20), a partir das 17h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de vitória, o CRB está na 14ª posição, com 19 pontos. A equipe teve a semana cheia para poder treinar e se preparar para o duelo no Rei Pelé.

Do outro lado, o Ituano vive um péssimo momento, com apenas um vitória nos últimos oito jogos. O Rubro-Negro é o penúltimo colocado (19º), com 11 pontos e sabe que precisa reagir para lutar contra a zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique, Fábio Alemão e Ryan (Jorge); Falcão, João Pedro e Gegê; Kleiton (Mike), Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Claudinho, Wálber e Kauan Richard; Rodrigo (Yann Rolim), Miquéias e José Aldo; Bruno Alves (Bruno Xavier), Vinícius Paiva e Salatiel.

Desfalques

CRB

Saimon cumpre suspensão.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 20 de julho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Rei Pelé, Maceió - AL

Arbitragem: Lucas Casagrande (árbitro), Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Andrey Luiz de Freitas (assistentes), Marcio dos Santos Oliveira (quarto árbitro) e Elmo Alves Resende Cunha (VAR)