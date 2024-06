Onde assistir a CRB x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O CRB recebe o Guarani na tarde deste sábado (22), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de empate e sem vencer há três jogos, o CRB está em 18º lugar, com 9 pontos. O time alagoano conta com o apoio de sua torcida para se recuperar na competição, além de iniciar sua caminhada para sair do Z-4.

Do outro lado, o Guarani vive situação delicada. O Bugre é o lanterna da competição, com apenas 5 pontos. A equipe de Campinas não ganha há sete rodadas e trouxe Pintado para o comando da equipe, com objetivo de evitar um rebaixamento.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Jorge, Hereda, Fábio Alemão, Saimon, Mike, Gegê, Falcão, Facundo Labandeira, Anselmo Ramón e Léo Pereira.

Guarani: Vladimir, Heitor, Douglas, Lucas Adell, Jefferson, Léo Santos (Reinaldo), Camacho, Matheus Bueno, Chay, João Victor e Luccas Paraizo.

Desfalques

CRB

Matheus Ribeiro e João Pedro cumprem suspensão.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 22 de junho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Rei Pelé, Maceió - AL

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (árbitro), Lucas Torquato Guerra e Rener Santos de Carvalho (assistentes), Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (quarto árbitro) e Carlos Eduardo Nunes Braga (VAR)