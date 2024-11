Onde assistir a CRB x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (9), pela 36ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O CRB recebe o Goiás na tarde deste sábado (9), a partir das 17h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pela 36ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de vitória na rodada passada, o CRB ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Agora na 16ª posição, a equipe alvirrubra busca um novo triunfo para continuar fora do Z-4.

Já o Goiás vem de uma arrancada e ganhou os últimos quatro jogos. O Esmeraldino subiu par ao sexto lugar, com 54 pontos, e sabe que não pode mais tropeçar se quiser continuar com esperança de lutar pelo acesso.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Luís Segovia, Saimon e Matheus Ribeiro (Willian Formiga); Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Getúlio.

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Breno Herculano e Jhon Vásquez (Paulo Baya).

Desfalques

CRB

Anselmo Ramon, Ryan, Kleiton e Darlison cumprem suspensão.

Goiás

Dieguinho está no departamento médico, enquanto Rildo cumpre suspensão.

Quando é?