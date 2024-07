Onde assistir a CRB x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Coritiba se enfrentam na noite deste sábado (13), a partir das 18h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota, o CRB continua na zona de rebaixamento, com 13 pontos, embora tenha dois jogos a menos que os adversários. O time alvirrubro sabe que precisa voltar a vencer para tentar deixar o Z-4.

Do outro lado, o Coritiba não vence há três partidas e estacionou na décima posição, com 20 pontos. O Coxa busca a reação no campeonato visando se aproximar do G-4.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Saimon e Jorge; Falcão, João Pedro e Gegê; Léo Pereira, Kleiton (Mike) e Anselmo Ramon.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Sebastián Gómez, Morelli e Matheus Frizzo; Robson, Lucas Ronier e Figueiredo (Vini Paulista).

Desfalques

CRB

Labandeira, Heron, Willian Formiga e Vitinho estão lesionados, enquanto Hereda cumpre suspensão. Já Maurício Antônio foi poupado por desgaste físico.

Coritiba

Maurício Antônio e Jhonny estão no departamento médico, enquanto Leandro Damião está suspenso.

Quando é?

Data: sábado, 13 de julho de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: estádio Rei Pelé, Maceió - AL

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (árbitro), Guthieri Javarini Rodrigues e Arthur Pancieri Pires (assistentes), Jonata de Souza Gouveia (quarto árbitro) e Rodrigo Carvalhaes de Miranda (VAR)