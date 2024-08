Onde assistir a CRB x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 20h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 22ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há cinco rodadas, com três derrotas e dois empates, o CRB volta a campo pressionado em busca da recuperação na Série B. Em 15º lugar, com 24 pontos, o time alagoano está a cinco do Ituano, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Ceará, no meio da tabela, com 29 pontos, vem de duas derrotas consecutivas na Série B. Buscando se reaproximar do G-4, o Vozão está a cinco do América-MG, quarto colocado.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Saimon e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Gegê; Léo Pereira, Kleiton e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes, Matheus Bahia; De Lucca, Jean Irmer, Mugni; Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

CRB

João Pedro cumprirá suspensão.

Ceará

Lourenço está fora da viagem, enquanto Matheus Felipe vai cumprir suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 21 de agosto de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, AL