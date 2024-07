Onde assistir a CRB x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Botafogo-SP se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em jogo atrasado da nona rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, o CRB busca emplacar o segundo triunfo consecutivo na Série B. No momento, a equipe está na zona de rebaixamento, com 16 pontos, enquanto o Botafogo-SP, com 17, vem de duas derrotas seguidas.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique, Jorge (Willian Formiga); Rômulo (Joã Pedro), Gegê, Falcão; Mike, Anselmo Ramon e Léo Pereira.

Botafogo-SP: João Carlos; Wallison, Matheus Costa, Bernardo Schappo e Patrick Brey; João Costa, Carlos Manuel e Gustavo Bochecha; Douglas Baggio, Alex Sandro e Emerson Ramon.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Lucas Dias segue machucado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, AL

Arbitragem: Hieger Tulio Cardoso (árbitro), Celso Luiz da Silva e Marcyano da Silva (assistentes), Rafael Carlos Salgueiro (quarto árbitro), Philip Georg Bennett (VAR)