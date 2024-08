Onde assistir a CRB x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela 24ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O CRB recebe o Avaí na noite deste sábado (31), a partir das 18h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de empate, o CRB estacionou na 16ª posição, com 25 pontos. O Alvirrubro conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer e permanecer fora do Z-4.

O Avaí, por sua vez, perdeu a partida anterior e foi para o sétimo lugar, com 34 pontos. A equipe catarinense sonha com o acesso e sabe que precisa ganhar para continuar perto do G-4.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Darlisson e Willian Formiga; Falcão, João Pedro e Gegê; Léo Pereira (Mike), Kleiton (Rafael Bilu) e Anselmo Ramon.

Avaí: César; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Willian Maranhão e Giovanni; Gabriel Barros, Vagner Love e Garcez.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Avaí

João Paulo, Pedro Castro e Igor Bohn estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 31 de agosto de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: estádio Rei Pelé, Maceió - AL