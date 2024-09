Onde assistir a CRB x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (29), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e América-MG se enfrentam neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 29ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há 13 rodadas, com oito derrotas e cinco empates, o CRB busca a recuperação na Série B. Na zona de rebaixamento, com 27 pontos, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com Saimon, suspenso. Wanderson deve ser titular.

Por outro lado, o América-MG está na briga pelo acesso. Embalado com duas vitórias consecutivas (sobre o Paysandu e Ponte Preta) na Série B, o Coelho soma 44 pontos e agora mira nas "10 finais" na busca pelo acesso.

"A vitória era fundamental pra nós. Fora de casa, quebrar esse paradigma, tirar essa coisa que o América só ganha em casa. Depois do jogo do Mirassol, que foi muito ruim, a partir do jogo do Guarani, o grupo propôs que dali começaria um novo campeonato de 13 rodadas. Nós temos aí três vitórias e uma derrota. Valorizar a vitória (contra a Ponte Preta), valorizar o grupo também e ter muita calma. Aproximamos do quinto colocado, que é o Vila, um ponto, aproximamos do quarto e do terceiro, dois pontos, o Mirassol e o Sport, e também estamos a seis do Santos. O Novorizontino já está dando uma desgarrada", afirmou o técnico Lisca.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Segovia, Wanderson e Willian Formiga; Marco Antônio, Gegê e Raí; Mike, Anselmo Ramon e Léo Pereira.

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Lucão, Éder e Marlon; Wallison, Elizari e Juninho; Adyson, Brenner e Rodriguinho.

Desfalques

CRB

Saimon e Rafael Bilu vão cumprir suspensão.

América-MG

Alê está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?